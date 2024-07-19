В Лидском районе велосипедист погиб под колесами легковушки

Как рассказали в ГАИ, инцидент произошел сегодня утром. В д. Новоселки мужчина 1965 года рождения за рулем легковушки марки Skoda ехал в сторону Лиды. Попутно с ним с левой стороны двигался велосипедист 1952 года рождения. В определенный момент велосипедист стал резко совершать маневр перестроения в правую часть дороги и ударился в левое крыло автомобиля.



В результате аварии велосипедист погиб на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.