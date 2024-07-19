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Первого замглавы Советского округа Омска арестовали за мошенничество

Андрея Песцова обвиняют в том, что вместе со своим знакомым-бизнесменом он увел из бюджета 23,7 млн рублей.

Источник: прокуратура Омской области

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечение первому заместителю главы Советского округа Андрею Песцову. На чиновника завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как оказалось, Песцов, занимая должность заместителя начальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области» участвовал в приобретении по завышенной стоимости квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С марта по сентябрь 2022 года он сообщал знакомому бизнесмену сведения о планируемых закупках квартир. Предприниматель заранее искал подходящее жилье, которое потом продавал по завышенной цене государству.

«Таким образом, был причинен ущерб региону на общую сумму 23,7 млн рублей, а также исключена возможность обеспечения жилыми помещениями большего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Представители СУ СКР по Омской области и прокуратуры добивались заключения Андрея Песцова под стражу, но суд отправил его под домашний арест. Такая же мера пресечения ранее была избрана и в отношении бизнесмена.

СК