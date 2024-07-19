Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее сообщал, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. Он уточнял, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но приманка и капкан или подобное вместе — это признаки ловушки на тигра. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в «капкан» лапой, то может стать опасным для местных жителей.