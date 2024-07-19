Собаку, на которую хотели поймать тигра в Приморье, сбил автомобиль

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл — РИА Новости. Собаку, которую использовали в качестве приманки, чтобы поймать краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун Приморского края, насмерть сбил автомобиль, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
В среду в соцсетях распространилась информация, что в поселке Пластун за местным заводом используют собаку в качестве приманки на тигра. На видео — черная собака на привязи сидит в ограде, а у двух входов лежат капканы.
По данным полиции, о жестоком обращении с животным рассказали зоозащитники.
«Заявители сообщили, что животное в течение недели находилось на привязи без воды и еды. Позже собака была обнаружена без признаков жизни с травмой головы… По предварительной информации, животное получило смертельные травмы в результате наезда автомобиля», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, полиция просит очевидцев обращаться по телефонам: 102,
Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее сообщал, что специалисты написали запрос в краевой охотнадзор. Он уточнял, что разъяснений по поводу сооружения, в котором находилась собака, еще не было, но приманка и капкан или подобное вместе — это признаки ловушки на тигра. По его словам, такой ловушкой тигра не поймать, но, если зверь попадёт в «капкан» лапой, то может стать опасным для местных жителей.
УМВД региона начало проверку по факту жестокого обращения с собакой, полиция ищет виновных. Прокуратура Приморья проверяет информацию об увольнении работника ОАО «Тернейлес», снявшего на видео привязанную собаку.