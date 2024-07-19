Суд арестовал замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича за взятку

В заключении он пробудет 2 месяца — до 17 сентября. По версии следствия, Дымнич действовал в сговоре с иными фигурантами. Они вместе придумали схему получения взятки от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Московской области за общее покровительство при исполнении и оплате договоров.
Ранее следователи задержали экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского за восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество. Следствие установило, что общая сумма взяток Кибовского составила более 100 миллионов рублей. При этом действовал он с соучастниками в составе организованной группы.
Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замначальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбек Мурзаев. Против него возбудили уголовное дело.