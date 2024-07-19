Суд арестовал замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича за взятку

Ранее следователи задержали экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского за восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество. Следствие установило, что общая сумма взяток Кибовского составила более 100 миллионов рублей. При этом действовал он с соучастниками в составе организованной группы.