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Суд арестовал замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича за взятку

Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Источник: РИА "Новости"

В заключении он пробудет 2 месяца — до 17 сентября. По версии следствия, Дымнич действовал в сговоре с иными фигурантами. Они вместе придумали схему получения взятки от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Московской области за общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

Ранее следователи задержали экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского за восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество. Следствие установило, что общая сумма взяток Кибовского составила более 100 миллионов рублей. При этом действовал он с соучастниками в составе организованной группы.

Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замначальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбек Мурзаев. Против него возбудили уголовное дело.

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