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На суде в Екатеринбурге журналист WSJ не признал вину в шпионаже

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович в ходе закрытого для прессы судебного процесса в Екатеринбурге не признал вину по уголовному делу о шпионаже.

«Подсудимый свою вину не признал», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Свердловского областного суда.

Первое закрытое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня. В тот день журналисты смогли участвовать только в протокольной съемке, на суд приехали генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.

18 июля в суд пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, однако в зал суда его не пустили по причине закрытости процесса.

19 июля прошли прения сторон, обвинение запросило для подсудимого 18 лет колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, 19 июля Октябрьский районный суд отозвал свидетельство о регистрации у издания It’s My City. Решение принято по иску Роскомнадзора. В канале издания сообщается, что поводом для отзыва лицензии стало якобы отсутствие публикаций на сайте с момента блокировки доступа к нему в 2022 году (фактически публикации на сайте размещались).