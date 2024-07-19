На суде в Екатеринбурге журналист WSJ не признал вину в шпионаже

Как сообщалось ранее, 19 июля Октябрьский районный суд отозвал свидетельство о регистрации у издания It’s My City. Решение принято по иску Роскомнадзора. В канале издания сообщается, что поводом для отзыва лицензии стало якобы отсутствие публикаций на сайте с момента блокировки доступа к нему в 2022 году (фактически публикации на сайте размещались).