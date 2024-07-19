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Пассажирке упавшего под Первоуральском вертолета восстановили позвоночник

Нейрохирурги Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн провели операцию по восстановлению поврежденного позвоночника пассажирке упавшего под Первоуральском вертолета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

После крушения вертолета свердловчанку в крайне тяжелом состоянии, подключенную к аппарату ИВЛ, доставили в Екатеринбург силами санавиации. Ей провели операцию по стабилизации позвоночника и устранению сдавления спинного мозга.

«Слаженная и профессиональная работа врачей на всех этапах оказания медицинской помощи, а также модернизация оборудования в медучреждении позволили достичь максимально хорошего ближайшего результата и обеспечить благоприятный прогноз для последующих реабилитационных мероприятий», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя Максим Гончаров.

Вечером в среду, 12 июня, частный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в поселке Билимбай (Первоуральский городской округ. Инцидент произошел около базы отдыха «Светофор». В результате крушения пострадали пилот и пассажирка. По предварительным данным полиции, у пилота нет летного удостоверения.

Тогда следователи Центрального МСУТ СКР возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

медицина