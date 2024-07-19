Пассажирке упавшего под Первоуральском вертолета восстановили позвоночник

«Слаженная и профессиональная работа врачей на всех этапах оказания медицинской помощи, а также модернизация оборудования в медучреждении позволили достичь максимально хорошего ближайшего результата и обеспечить благоприятный прогноз для последующих реабилитационных мероприятий», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя Максим Гончаров.