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Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, потери противника составили до 3920 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 июля. «ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155 мм гаубиц, произведённых в странах НАТО», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что также за неделю были уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.