Российские военные отразили шесть контратак ВСУ за неделю

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, двух пехотных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Отразили шесть контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 19 июля. «ВСУ потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155 мм гаубиц, произведённых в странах НАТО», — добавили в МО РФ.