Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

«Подразделениями группировки войск “Центр” в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка «Восток» взяла под контроль село Урожайное.
Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки «Центр» нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.
Потери ВСУ составили:
- примерно 2215 солдат убитыми и ранеными;
- 11 боевых бронированных машин, в том числе американские Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro;
- 26 автомобилей;
- 27 орудий полевой артиллерии.