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Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Центр” в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Это второй населенный пункт, освобожденный за неделю, — 14 июля группировка «Восток» взяла под контроль село Урожайное.

Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки «Центр» нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.

Потери ВСУ составили:

  • примерно 2215 солдат убитыми и ранеными;
  • 11 боевых бронированных машин, в том числе американские Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro;
  • 26 автомобилей;
  • 27 орудий полевой артиллерии.