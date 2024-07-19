Российские войска взяли под контроль Юрьевку в ДНР

Кроме того, за последнюю неделю бойцы группировки «Центр» нанесли поражение трем механизированным, двум мотопехотным, пехотному и десантно-штурмовому соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны. В то же время они отразили 38 контратак противника.