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Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира

В аэропорту Самары вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия пассажира на борту.

Борт узбекской авиакомпании, следовавший по направлению Москва — Бухара, ушел на незапланированный аэродром в Самаре. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 18 июля.

— Экипаж воздушного судна при выполнении полета принял решение произвести посадку в аэропорту Курумоч из-за больного пассажира на борту, — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

О судьбе пассажира неизвестно. Также не сообщается, какая именно проблема со здоровьем стала причиной вынужденной посадки. По прибытии самолета была вызвана бригада скорой помощи. Самолет сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлял. Лайнер благополучно приземлился в пункте назначения в 00:27 по самарскому времени.