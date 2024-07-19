Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира

Борт узбекской авиакомпании, следовавший по направлению Москва — Бухара, ушел на незапланированный аэродром в Самаре. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 18 июля.
— Экипаж воздушного судна при выполнении полета принял решение произвести посадку в аэропорту Курумоч из-за больного пассажира на борту, — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
О судьбе пассажира неизвестно. Также не сообщается, какая именно проблема со здоровьем стала причиной вынужденной посадки. По прибытии самолета была вызвана бригада скорой помощи. Самолет сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлял. Лайнер благополучно приземлился в пункте назначения в 00:27 по самарскому времени.