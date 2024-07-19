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Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, все цели поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 13 по 19 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркивает МО РФ.