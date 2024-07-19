Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, все цели поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.