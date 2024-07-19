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Подразделения группировки «Центр» отразили 38 контратак ВСУ за неделю

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю отразили 38 атак, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.