Подразделения группировки «Центр» отразили 38 контратак ВСУ за неделю

По данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника, потери ВСУ за неделю составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro, произведенные в США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.