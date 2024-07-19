Группировка «Север» отразила 23 контратаки ВСУ за неделю

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155 миллиметровых гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы», — отмечает МО РФ.