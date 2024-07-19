Американский журналист Гершкович осужден на 16 лет строгого режима за шпионаж

В связи с наличием в деле материалов, содержащих гостайну, cудебный процесс проходил в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу началось 26 июня. В качестве свидетеля на одном из заседаний выступал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Ранее он говорил, что во время поездки в Екатеринбург в 2023 году Эван Гершкович спрашивал депутата о деятельности ЧВК «Вагнер».