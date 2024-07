Американский журналист Гершкович осужден на 16 лет строгого режима за шпионаж

32-летний Эван Гершкович в разные годы разные годы работал в The New York Times, AFP, сотрудничал с The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy. С января 2022 года был репортером The Wall Street Journal. В России он получил аккредитацию в качестве иностранного журналиста и писал материалы о российских регионах. WSJ утверждает, что Эван Гершкович находился в Свердловской области в 2023 году для написания журналисткого материала.