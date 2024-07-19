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Американский журналист Гершкович осужден на 16 лет строгого режима за шпионаж

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в шпионаже (ст. 276). Прокуратура просила назначить ему 18 лет колонии. Журналист вину не признал.

Источник: РИА "Новости"

В связи с наличием в деле материалов, содержащих гостайну, cудебный процесс проходил в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу началось 26 июня. В качестве свидетеля на одном из заседаний выступал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Ранее он говорил, что во время поездки в Екатеринбург в 2023 году Эван Гершкович спрашивал депутата о деятельности ЧВК «Вагнер».

Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. ФСБ соообщала, что по заданию американских спецслужб он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

32-летний Эван Гершкович в разные годы разные годы работал в The New York Times, AFP, сотрудничал с The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy. С января 2022 года был репортером The Wall Street Journal. В России он получил аккредитацию в качестве иностранного журналиста и писал материалы о российских регионах. WSJ утверждает, что Эван Гершкович находился в Свердловской области в 2023 году для написания журналисткого материала.

Новость дополняется.

ФСБ