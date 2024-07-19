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Дело экс-главы МВД Тургумбаева поступило в суд

Дело бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в суд Астаны. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе столичного суда.

Источник: РИА "Новости"

В суде Астаны отметили, что дело экс-главы МВД поступило в суд.

«Дело под грифом “совершенно секретно”, — добавили в пресс-службе.

Информацию также подтвердили в Верховном суде. Уголовное дело экс-министра поступило в межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Гриф «совершенно секретно» запрещает разглашение других данных по делу.

В конце апреля стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. По данным Генпрокуратуры, он был задержан 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса). В уголовном деле имеются государственные секреты, поэтому другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, заявляли ранее в надзорном ведомстве. Позднее стало известно, что Тургумбаев арестован на два месяца.