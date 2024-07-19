Дело экс-главы МВД Тургумбаева поступило в суд

В конце апреля стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. По данным Генпрокуратуры, он был задержан 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса). В уголовном деле имеются государственные секреты, поэтому другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, заявляли ранее в надзорном ведомстве. Позднее стало известно, что Тургумбаев арестован на два месяца.