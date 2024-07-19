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ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.

Источник: AP 2023

«На Харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ. Все, кого насильно подселяли ко мне в дом, уже погибли», — сообщил собеседник агентства.

Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.

О том, что российские подразделения продвигаются на этом направлении, накануне сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что ВС России уже взяли под контроль в Волчанске первую линию высотных домов.

В начале июля Алаудинов отмечал, что ВСУ перебросили в город элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Он подчеркивал, что, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.

В Генштабе ВСУ отмечали «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении.