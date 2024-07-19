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Девочка застряла на качелях в Павлодаре

В Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в одном из дворов Павлодара нога пятилетней девочки застряла в качелях на детской площадке.

«Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ребенка. Девочка не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась», — отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что в двух селах Успенского района Павлодарской области так и остались стоять зимние горки, их не убрали на хранение. Предприниматель выиграл конкурс на демонтаж и пропал. Горку огородили и написали объявление, что аттракцион не работает.