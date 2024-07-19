В Воронеже доцент перевела аферистам свыше 1,7 миллиона

74-летней доценту из Воронежа в прошлом месяце через мессенджер позвонила незнакомая женщина, представившись сотрудником министерства образования. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферистка отправила документ с информацией, что с банковских счетов потерпевшей производили переводы в экстремистскую организацию. Казалось бы, очевидная липовая история. Но доцента убедили, что ей нужно положить все свои сбережения на специальный счет в Центробанке, чтобы не лишиться денег.
В итоге она доверилась незнакомцам, заняла часть суммы у сына и внука, обманув обоих. Затем наша землячка купила новый мобильный телефон, установила приложения для бесконтактной оплаты и перевела 1,765 миллиона рублей на счета мошенников.
Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий аферистов пострадали 12 человек, а у одного из них похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил пять миллионов.