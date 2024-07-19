Из-за прокола колеса шасси задерживается вылет самолета из Челябинска в Москву

По информации Уральской транспортной прокуратуры, 19 июля в международном аэропорту имени Игоря Курчатова произошла задержка рейса № 6570 в Москву авиакомпании «Победа».
Время вылета по расписанию 14.40, планируемое — 23.00. На рейс зарегистрировано 182 пассажира.
«Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна (прокол первого колеса шасси). Авиакомпанией организовано предоставление гостиничных услуг пассажирам», — говорится в комментарии.
Предоставление комплекса услуг пассажирам на контроле Уральской транспортной прокуратуры.