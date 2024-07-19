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МВД объявило в розыск Олега Кашина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Публицист Олег Кашин (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Кашин Олег Владимирович. 17.06.1980. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что розыск может быть связан с нарушением деятельности иноагента. В таком случае журналисту может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Кашин родился 17 июня 1980 года в Калининграде. Учился на моряка, с 18 лет начал карьеру журналиста. Работал в «Калининградской правде» (1998−2000), «Комсомольской правде в Калининграде» (2001−2003), издательском доме «Коммерсантъ» (2003−2005, 2009−2012), был заместителем главного редактора журнала «Русская жизнь» (2007−2010). В настоящее время сотрудничает с рядом российских изданий, ведет блог kashin.guru.

С 2016 года проживает за пределами России. Минюст внес его в реестр иноагентов в июне 2022 года.

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