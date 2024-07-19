МВД объявило в розыск Олега Кашина

Кашин родился 17 июня 1980 года в Калининграде. Учился на моряка, с 18 лет начал карьеру журналиста. Работал в «Калининградской правде» (1998−2000), «Комсомольской правде в Калининграде» (2001−2003), издательском доме «Коммерсантъ» (2003−2005, 2009−2012), был заместителем главного редактора журнала «Русская жизнь» (2007−2010). В настоящее время сотрудничает с рядом российских изданий, ведет блог kashin.guru.