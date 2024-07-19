«По кодовому слову “Борисовна” выбросила в окно 770 тысяч евро». Минский школьник забрал у двух пенсионеров почти 2,7 млн рублей, помогая мошенникам, и получил 3,5 года тюрьмы

В Минске судили несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников. Подробности в прокуратуре Московского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Изначально школьник искал подработку в интернете, и согласился оформить на свое имя несколько банковских карт за деньги. Незнакомец из интернета сказал, что в этом нет ничего противозаконного. Несовершеннолетний поверил и открыл в разных банках четыре счета, а затем передал реквизиты и аутентификационные данные, получив за это 175 белорусских рублей.
После этого мошенник предложил минчанину еще один заработок: забрать у таксиста 10,6 тысячи долларов и передать их криптовалютчику. Молодой человек выполнил и это поручение, «заработав» 300 долларов. Как выяснилось, эти деньги принадлежали пенсионеру из Солигорска, которого телефонные аферисты убедили «задекларировать» сбережения.
Через неделю школьнику пришел еще один заказ — забрать деньги у пенсионерки 1948 года рождения, также ставшей жертвой мошенников. Ей звонили с иностранных номеров и убедили «задекларировать» накопления в банке. Минчанка наотрез отказалась идти в банк, но согласилась передать их курьеру, она завернула наличность в полотенце и по кодовому слову «Борисовна» от посыльного выбросила сверток в окно. Там были все семейные накопления: 764,5 тысячи евро, 5,3 тысячи долларов и 5,7 белрублей.
Подросток сразу пошел в кафе на встречу с криптовалютчиком и взял по указанию куратора себе вознаграждение: 5700 белрублей, 700 евро и 300 долларов.
— Однако деньги к мошенникам так и не попали, в кафе подростка задержали, — прокомментировали в пресс-службе.
Фигуранта обвиняли в незаконном обороте средств платежа и мошенничестве. На суде он только частично признал инкриминируемые ему преступления.
Уточняется, что на момент совершения преступления он учился в десятом классе одной из минских гимназий и до этого у него проблем с законом не было.
Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 30 базовых величин (1200 белрублей в июле 2022-го).
Наказание отсрочили на 3 года, обязав обвиняемого не менять место жительства без согласия контролирующего органа, периодически являться в милицию для регистрации и не выезжать за пределы города по личным делам более чем на один месяц. Мобильный телефон школьника принудительно изъяли в собственность государства.