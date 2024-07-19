«По кодовому слову “Борисовна” выбросила в окно 770 тысяч евро». Минский школьник забрал у двух пенсионеров почти 2,7 млн рублей, помогая мошенникам, и получил 3,5 года тюрьмы

Через неделю школьнику пришел еще один заказ — забрать деньги у пенсионерки 1948 года рождения, также ставшей жертвой мошенников. Ей звонили с иностранных номеров и убедили «задекларировать» накопления в банке. Минчанка наотрез отказалась идти в банк, но согласилась передать их курьеру, она завернула наличность в полотенце и по кодовому слову «Борисовна» от посыльного выбросила сверток в окно. Там были все семейные накопления: 764,5 тысячи евро, 5,3 тысячи долларов и 5,7 белрублей.