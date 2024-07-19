Водитель мопеда пытался сбежать от полицейских в Астане

— При остановке, водители выразили недовольство. После чего, к группе присоединился молодой человек, который представился владельцем мопедов. Полицейские, установив, что у них отсутствуют документы на транспортные средства, решили водворить мопеды на коммунальную стоянку. Пытаясь избежать ответственности, один из них бросился бежать, — сообщает пресс-служба.