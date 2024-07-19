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Водитель мопеда пытался сбежать от полицейских в Астане

Экипажем патрульной полиции на улице Керей-Жанибек хандар остановлены двое водителей мопедов для проверки документов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

— При остановке, водители выразили недовольство. После чего, к группе присоединился молодой человек, который представился владельцем мопедов. Полицейские, установив, что у них отсутствуют документы на транспортные средства, решили водворить мопеды на коммунальную стоянку. Пытаясь избежать ответственности, один из них бросился бежать, — сообщает пресс-служба.

Оперативно среагировав на его действия, сотрудники спецбатальона задержали беглеца и доставили правонарушителей в отделение полиции. Задержанные лица привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мопеды водворены на коммунальную стоянку.