Компанию оштрафовали на 22 млн тенге за порчу земли в ЗКО

«В соответствии со статьёй 140 Земельного кодекса РК собственники участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств, своевременное вовлечение её в хозяйственный оборот. Департаментом по выданному предписанию внесены рекомендации ТОО о принятии в трёхмесячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги “Подстепное — Федоровка — граница РФ” комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений норм земельного законодательства, путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия», — сообщили в ведомстве.