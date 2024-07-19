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На юге Волгограда потушили пожар на складе на 250 «квадратов»

Сотрудники МЧС локализовали пожар на юге Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде локализовали пожар в помещении склада на улице Савиной, 2а. Днем 19 июля в Красноармейском районе по всей площади горела кровля частной постройки размером 25×10 метров. Локализацию объявили спустя более двух часов после получения сообщения о пожаре.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 13.46, локализация объявлена в 16.20. В этом пожаре обошлось без погибших и пострадавших.

Накануне пожарные спасли 35 человек, три собаки и шесть котов на пожаре в Тракторозаводском районе. Волгоградцы остались без крыши над головой после возгорания в четырехэтажке. Восстановить кровлю им обещают власти.

МЧС
пожары