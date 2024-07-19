ГПК: педофил задержан на границе с Литвой

Белорусские пограничники регулярно задерживают злоумышленников на границе. Так, «зеленые фуражки» недавно на рубеже с Польшей раскрыли канал незаконного оборота наркотиков. Также они задержали в Гродно гражданина Литвы, который у себя в стране подозревается в совершении убийства.