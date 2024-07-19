ГПК: педофил задержан на границе с Литвой

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Полоцкие пограничники задержали педофила, который хотел попасть в Литву, сообщили в пресс-службе ГПК.
В ведомстве уточняют, что в понедельник пограничникам сообщили информацию о нахождении в Браславском районе неизвестного.
Пограннаряд уже вечером задержал нарушителя в погранзоне. Как удалось выяснить, злоумышленник приехал в Беларусь с Дальнего Востока РФ и собирался попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования в России.
«Задержанного обвиняют по статьям 134 и 242 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)», — говорится в сообщении.
Злоумышленника передали пограничникам ФСБ России. Белорусская сторона назначила ему штраф в размере 51 базовой величины за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима.
Белорусские пограничники регулярно задерживают злоумышленников на границе. Так, «зеленые фуражки» недавно на рубеже с Польшей раскрыли канал незаконного оборота наркотиков. Также они задержали в Гродно гражданина Литвы, который у себя в стране подозревается в совершении убийства.