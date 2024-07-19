Откровенный танец в юрте: возбуждено уголовное дело, заявили в Генпрокуратуре

«Установлено, что видеоролик, указанный в депутатском запросе, был снят в Карасайском районе Алматинской области. По данному факту 1 июля 2024 года Управлением полиции Карасайского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (“Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”). Сегодня в рамках уголовного дела назначена соответствующая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По их результатам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение по уголовному делу», — говорится в ответе главы Генпрокуратуры Берика Асылова.