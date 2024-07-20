Двое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль в Иркутской области

После этого мотоцикл врезался в машину и опрокинулся на землю, а передняя дверь иномарки помялась. В результате столкновения двое подростков получили травмы. Пострадавших увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. В ГИБДД отметили, что подростки взяли мотоцикл без спроса.