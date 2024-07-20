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Двое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль в Иркутской области

Двое подростков попали в больницу после ДТП в Ангарске.

Источник: РИА "Новости"

На улице Макаренко в Ангарске 19 июля двое подростков пострадали в ДТП, врезавшись в автомобиль. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

«Два 14-летних подростка на мотоцикле Senke выезжали с гаражного кооператива и не уступили дорогу автомобилю Honda Freed», — рассказали АиФ-Иркутск в Госавтоинспекции.

После этого мотоцикл врезался в машину и опрокинулся на землю, а передняя дверь иномарки помялась. В результате столкновения двое подростков получили травмы. Пострадавших увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. В ГИБДД отметили, что подростки взяли мотоцикл без спроса.

Накануне в Черемхово водитель сбил пятилетнего ребёнка, который вместе с матерью шёл по пешеходному переходу.

Ранее в Эхирит-Булагатском районе водитель пытался объехать сбитую лошадь, но автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате пассажирка погибла.

ГИБДД