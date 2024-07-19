Три человека попали в реанимацию после украинского обстрела Кременной

«Все пострадавшие получили ранения в районе городского рынка. Это четверо мужчин и три женщины. Трое раненых после оперативного вмешательства находятся в реанимации. Еще четверо госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Их состояние стабильное», — говорится в публикации.
Один из пострадавших потерял правую голень, его переведут в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Кременной днем 19 июля. Пострадали шесть человек. При повторном ударе ранения получил начальник городского отдела полиции.
Украинские войска атаковали здания государственных учреждений, магазины и многоквартирные дома, загорелись торговые павильоны на рынке.