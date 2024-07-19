Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии

Отмечается, что в первом случае полоцкие пограничники вблизи калитки для животных в латвийском пограничном заграждении обнаружили шестерых иностранцев. «Беженцы сообщили, что их задержали латвийские силовики и жестоко избили, а затем вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию. Прибывшие медики диагностировали у граждан Афганистана и Пакистана многочисленные гематомы, переломы и ссадины. У одного иностранца выявили внутреннее кровотечение», — говорится в сообщении.