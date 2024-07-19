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Латвийские силовики избили мигрантов и вытолкнули на территорию Белоруссии

В Латвии силовики избили 2 группы мигрантов и вытеснили на территорию Белоруссии.

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики избили и вытолкнули на белорусскую территорию две группы мигрантов.

«Вчера, 18 июля, на границе Беларуси с Латвией зафиксировано два факта выталкивания избитых беженцев», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что в первом случае полоцкие пограничники вблизи калитки для животных в латвийском пограничном заграждении обнаружили шестерых иностранцев. «Беженцы сообщили, что их задержали латвийские силовики и жестоко избили, а затем вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию. Прибывшие медики диагностировали у граждан Афганистана и Пакистана многочисленные гематомы, переломы и ссадины. У одного иностранца выявили внутреннее кровотечение», — говорится в сообщении.

Согласно ему, позже пограничники обнаружили еще двух мужчин в шоковом состоянии: гражданин Индии и афганец также находились вблизи границы с Латвией.

«От множественных ударов по голове и другим частям тела у мужчин остались гематомы и ссадины, а также следы от применения электрошокера. На ногах зафиксированы травмы похожие на следы от применения резиновых пуль», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что всех пострадавших беженцев доставили в Браславскую центральную районную больницу. На месте происшествия работала белорусская следственно-оперативная группа.