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В Финляндии заявили о нарушении границы с Россией моторной лодкой

В Финляндии пограничники Северной Карелии заявили о расследовании нарушения границы с Россией на озере Пюхяярви. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной охраны республики.

Источник: Reuters

«19 июля пограничники Северной Карелии обнаружили моторную лодку на озере Пюхяярви, которая пересекла российско-финскую границу. На ней присутствовали пассажиры, они проплыли около 100 метров, а затем вернулись в Россию», — отмечается в заявлении структуры.

Дополнительно сообщается, что пограничный комиссар региона связался и проинформировал о случившемся инциденте коллегу из Суоярвского района республики Карелия в России.

16 июля стало известно, что реализуемое финскими властями строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году. Авторы отмечают, что первая часть забора протяженностью 70 километров будет построена в 2025 году, а основная часть — к лету 2026 года.