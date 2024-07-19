В Шебекино приостановят работу автовокзала

«С понедельника работа автовокзала города Шебекино временно будет приостановлена для высадки и посадки пассажиров. Решение это временное, в целях безопасности, к сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ», — сказал Жданов.
Как пояснил глава округа, несмотря на закрытие автовокзала, все автобусы продолжат осуществлять свои маршруты по привычному расписанию. Единственное изменение коснется конечных и начальных остановок.
Жданов уточнил, что жители Шебекино, которым потребуются дополнительные консультации, могут обращаться по номеру диспетчерской службы. Глава округа вновь подчеркнул, что данная мера носит временный характер.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.