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В Шебекино приостановят работу автовокзала

БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте», что с 22 июля 2024 года работа автовокзала в городе Шебекино будет временно приостановлена для высадки и посадки пассажиров в целях обеспечения безопасности граждан.

Источник: belta.by

«С понедельника работа автовокзала города Шебекино временно будет приостановлена для высадки и посадки пассажиров. Решение это временное, в целях безопасности, к сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ», — сказал Жданов.

Как пояснил глава округа, несмотря на закрытие автовокзала, все автобусы продолжат осуществлять свои маршруты по привычному расписанию. Единственное изменение коснется конечных и начальных остановок.

Жданов уточнил, что жители Шебекино, которым потребуются дополнительные консультации, могут обращаться по номеру диспетчерской службы. Глава округа вновь подчеркнул, что данная мера носит временный характер.

Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.