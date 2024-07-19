В Шебекино приостановят работу автовокзала

БЕЛГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте», что с 22 июля 2024 года работа автовокзала в городе Шебекино будет временно приостановлена для высадки и посадки пассажиров в целях обеспечения безопасности граждан.