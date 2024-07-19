Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала «ИнТБ» она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».