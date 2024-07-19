Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Фарион

Журналистка Марта Олиярник сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ), что стрелявший в экс-депутата был в перчатках, а оружие было без глушителя. При этом о состоянии Фарион ничего не известно, ее забрала «скорая».
Полиция Львовской области также опубликовала сообщение в Facebook о проведении операции по задержанию стрелявшего. Издание «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ указывает, что выстреливший в Фарион мужчина больше недели караулил ее во дворе.
Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала «ИнТБ» она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».
В январе 2023 году в интервью телеканалу Фарион рассказала, что ее внук, которому 3,5 года, в детском саду бьет говорящих по-русски детей. Тогда она подчеркнула, что все родители, которые приехали во Львов’со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их ребенок должен говорить на государственном языке".