Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Кольцово с отказавшим двигателем

«В 21 час 25 минут 19.07.2024 воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Кольцово, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
У самолета, выполнявшего рейс, во время полета отказал один из двигателей. На борту находились 172 человека. Транспортная прокуратура проведет проверку инцидента.
Ранее пассажир «Уральских авиалиний» заявил о «минировании» самолета. Мужчина прилетел из Москвы в Самарканд на борту авиакомпании, после чего сообщил экипажу судна о якобы находящейся там взрывчатке.