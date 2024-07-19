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Над Курской областью за сутки ликвидировали 18 украинских БПЛА

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в приграничных районах Курской области. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано семь украинских дронов, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено семь украинских дронов», — написал Смирнов.

По данным губернатора, в течение дня были обстреляны населенные пункты Горналь и Заолешенка Суджанского района, Титов Рыльского района, Теткино, Новый Путь, Елизаветовка Глушковского района, Гордеевка Кореневского района.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи населенных пунктов Горналь Суджанского района, Теткино и Новый Путь Глушковского района, Старая Николаевка Рыльского района, а также пункта пропуска «Крупец».

Ранее Смирнов сообщал, что в селе Горналь Суджанского района в результате атаки украинского дрона погиб местный житель.