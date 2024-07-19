Над Курской областью за сутки ликвидировали 18 украинских БПЛА

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в приграничных районах Курской области. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано семь украинских дронов, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.