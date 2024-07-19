Над Курской областью за сутки ликвидировали 18 украинских БПЛА

«Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено семь украинских дронов», — написал Смирнов.
По данным губернатора, в течение дня были обстреляны населенные пункты Горналь и Заолешенка Суджанского района, Титов Рыльского района, Теткино, Новый Путь, Елизаветовка Глушковского района, Гордеевка Кореневского района.
Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи населенных пунктов Горналь Суджанского района, Теткино и Новый Путь Глушковского района, Старая Николаевка Рыльского района, а также пункта пропуска «Крупец».
Ранее Смирнов сообщал, что в селе Горналь Суджанского района в результате атаки украинского дрона погиб местный житель.