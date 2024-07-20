Резервный борт Air India вылетел в США из Красноярска

«В 20:02 мск резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India с пассажирами на борту вылетел из красноярского аэропорта и взял курс на Сан-Франциско», — говорится в заявлении.
Напомним, Boeing 777 авиакомпании Air India с 252 пассажирами на борту направлялся из Нью-Дели в Сан-Франциско. Когда самолет находился в воздушном пространстве России, сработал датчик о пожаре в грузовом отсеке. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту — рядом с Красноярском.
Лайнер благополучно приземлился. Технический персонал воздушной гавани не нашел признаков возгорания.