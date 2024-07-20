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Резервный борт Air India вылетел в США из Красноярска

Резервный борт с пассажирами рейса Дели — Сан-Франциско, который совершил экстренную посадку в Красноярске, вылетел в США. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: AP 2023

«В 20:02 мск резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India с пассажирами на борту вылетел из красноярского аэропорта и взял курс на Сан-Франциско», — говорится в заявлении.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Air India с 252 пассажирами на борту направлялся из Нью-Дели в Сан-Франциско. Когда самолет находился в воздушном пространстве России, сработал датчик о пожаре в грузовом отсеке. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту — рядом с Красноярском.

Лайнер благополучно приземлился. Технический персонал воздушной гавани не нашел признаков возгорания.