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Резервный борт вывез пассажиров экстренно севшего в Красноярске Boeing

Резервный самолет авиакомпании Air India вылетел в Сан-Франциско из аэропорта в Красноярске, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Источник: Freepik

«В 20:02 мск резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India, с пассажирами на борту, вылетел из красноярского аэропорта и взял курс на Сан-Франциско», — написал Кореняко.

Резервный борт индийской авиакомпании сел в Красноярске 15:45 мск.

18 июля самолет авиакомпании Air India, летящий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, так как в грузовом отсеке воздушного судна сработал датчик загорания.

Позднее Кореняко сообщил, что индийский Boeing благополучно сел в 19:52 мск. На борту находились 243 пассажира. Тогда в аэропорту Красноярска рассказали, что их переместят в зал международных перелетов.