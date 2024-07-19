Алушта полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что потребления электроэнергии в регионе увеличены почти в 1,5 раза, что провоцирует аварии. «Крымэнерго» объявил о вводе ограничения мощности потребления электроэнергии для предприятий и юридических лиц региона с 20 июля.