Алушта полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала она в своем Telegram-канале.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 49 тыс. жителей Алушты остались без электроэнергии.
«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей. На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС. Для помощи в ликвидации аварии выехали специалисты Симферопольского РЭС», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «Крымэнерго» в течение часа официально проинформирует жителей о ходе восстановительных работ. По его данным, ремонтные бригады сформированы и полностью технически обеспечены. Глава республики держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи со всеми службами.
В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что потребления электроэнергии в регионе увеличены почти в 1,5 раза, что провоцирует аварии. «Крымэнерго» объявил о вводе ограничения мощности потребления электроэнергии для предприятий и юридических лиц региона с 20 июля.