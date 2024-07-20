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Труп разыскиваемого родственниками мужчины извлечен из реки Лошица

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в пятницу извлекли из реки Лошица тело 54-летнего мужчины, сообщили в ОСВОД.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что труп был обнаружен в 20:46.

«Сотрудниками МЧС с акватории реки Лошица был извлечен труп гражданина 1970 г.р. Ранее родственниками было написано заявление о его пропаже», — сказано в сообщении в Telegram-канале организации.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, проинформировали спасатели.

В начале текущей недели ОСВОД заявил о 20 утонувших за один день — воскресенье 14 июля. Погибли 19 взрослых и один ребенок. Еще 16 человек сотрудникам удалось спасти из воды.

Ранее ОСВОД сообщал о том, что за минувшее полугодие в стране утонули уже 165 человек. Основные причины гибели на воде летом — купание в нетрезвом состоянии или на необорудованных пляжах, несоблюдение правил безопасности и беспечность взрослых, которые отпускают детей плавать без присмотра.

В МЧС подчеркивают, что для предупреждения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не плавать на матрацах, камерах и других подручных средствах, не нырять в незнакомых местах, при отдыхе у водоемов не употреблять алкоголь.