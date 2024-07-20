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Семья отравилась в СКО, скончались дети: новые подробности

Появились новые подробности смертельного отравления членов семьи в СКО, однако точка в расследовании пока не поставлена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 июня в селе Надежка Кызылжарского района отравилась семья: мама и трое детей. Трехлетний мальчик и семилетняя девочка скончались. 28-летняя мама детей и 10-летний мальчик после длительного лечения пошли на поправку и выписаны домой. Родители детей ранее рассказывали, что на ужин члены семьи ели колбасу, магазинные пельмени, пиццу, все это запивали сладким газированным напитком.

19 июля в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля озвучили данные нескольких экспертиз, проведенных по данному случаю. В частности, санврачи в доме пострадавших брали пробы пищевых продуктов, питьевой воды, а также произвели замеры воздуха в жилище.

«По результатам лабораторного исследования в пищевой продукции (в замороженных полуфабрикатах — пельменях, замороженном мясе, солянке, свином сыром сале) выявили стафилококк, условно-патогенную флору и мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы».

говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, питьевая вода из емкости и из скважины частного дома также не соответствует санитарным требованиям по органолептическому (цветность, мутность, окисляемость, сухой остаток, общая жесткость) и химическому составу. В частности, превышены показатели по содержанию аммиака, аммония и азотов нитрата.

«По результатам замеров воздуха выявлено превышение в погребе предельно допустимой концентрации углерода оксида в шесть раз (18,4 при норме 3,0) и радона в 3,1 раза (при норме 200)».

говорится в сообщении.

Данные результаты предварительные, эпидемиологическое расследование продолжается.

Кроме того, в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что в рамках уголовного расследования по материалам, поступившим от департамента полиции СКО, составлен протокол об административном правонарушении на индивидуального предпринимателя, владельца сельского магазина, в котором семья покупала продукты. Также штраф наложен на физическое лицо — производитель полуфабрикатов поставлял в магазин продукцию без каких-либо документов.

«По статье 203 части 1 КоАП РК (“Продажа товаров индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими торговую деятельность, без документов”) наложен штраф в размере 45 МРП (166 140 тенге) на субъект малого предпринимательства. Штраф уплачен в порядке упрощенного административного производства в сумме 83 070 тенге. На физическое лицо по статье 425 части 1 КоАП РК (“Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”) наложен штраф в размере 55 380 тенге. Штраф уплачен».

сообщили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что расследование пищевого отравления не завершено.