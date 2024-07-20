Семья отравилась в СКО, скончались дети: новые подробности

Кроме того, в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что в рамках уголовного расследования по материалам, поступившим от департамента полиции СКО, составлен протокол об административном правонарушении на индивидуального предпринимателя, владельца сельского магазина, в котором семья покупала продукты. Также штраф наложен на физическое лицо — производитель полуфабрикатов поставлял в магазин продукцию без каких-либо документов.