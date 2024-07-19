Три человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Ранее в этот день сообщалось, что пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице. Гладков рассказал, что у подростка два раза останавливалось сердце после поступления в больницу. В обоих случаях медикам удавалось спасти мальчика. По словам губернатора, пострадавшего невозможно было доставить в Москву на лечение, так как тот находился в тяжелом состоянии. Несмотря на предпринятые врачами меры, подросток умер.