Во Львове после покушения умерла экс-депутат Рады Фарион

«Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», — написал он в Telegram-канале. Ранее руководитель анестезиологической службы первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец сообщила, что Фарион была в критическом состоянии, у нее была «глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких», ей успели провести первичную хирургическую обработку раны.
Украинские СМИ информировали, что неизвестный стрелял в Фарион возле ее дома. Позднее информацию о покушении на экс-депутата подтвердили в Национальной полиции Украины и Козицкий. Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности нападавшего и его задержанию, заведено уголовное дело.
Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблением русскоговорящих украинцев. Права русскоязычных в стране ущемляются регулярно, однако заявления Фарион относились в том числе к говорящим по-русски боевикам националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ и признано террористической организацией). Тогда ее уволили из университета «Львовская политехника», но позднее суд постановил восстановить ее в должности. Служба безопасности Украины возбудила против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
В конце января Фарион вновь оскорбила русскоязычных граждан, заявив, что из-за их наплыва Львов превратился в «город диверсантов». В апреле Галицкий районный суд Львова признал, что оскорбительные высказывания экс-депутата способствуют расколу украинского общества.