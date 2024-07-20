«Не поделили девушку»: убийство 17-летнего подростка расследуют в Алматы

«Мы проснулись от шума. Молодой человек стучал по забору. Кричал и плакал. Я заметила, у него руки были в крови. Потом он побежал в эту сторону. Я слышала, что они скрылись на автомобиле. Приехали две оперативные группы и скорая помощь. Я слышала, что 17-летний парень получил ранение. Последние 2−3 дня они стояли здесь с мопедами. К ним приезжали девушки».