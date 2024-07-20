Двое россиян находятся в тюрьмах в Саудовской Аравии за махинации с хаджем

Один из заключенных приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, сообщил Асуев ТАСС. О судьбе второго россиянина неизвестно. Он был задержан в городе Медине и находился в тюрьме. «Это оба россиянина, нелегальные организаторы хаджа, которые подделывали бейджи и так далее», — объяснил глава миссии.
С российским генконсульством связывалась дочь одной из паломниц, которая пять дней не могла выйти на связь с матерью. Хадж-миссия и саудовская сторона подключились к поискам и в результате обнаружили в одной из гостиниц нелегальные группы паломников из России — около 500−600 человек. Там же был найден организатор незаконного бизнеса, который «просто бросил больную женщину» на произвол судьбы.
По словам Асуева в этом году было 500−700 тыс. нелегальных паломников. Они пытались попасть на мероприятия не по хадж-визе, а по туристической визе.
Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель в конце июня сообщал, что во время хаджа, который продлился с 14 по 19 июня, погиб 1301 паломник. У 83% из них не было соответствующей визы. В хадже официально приняли участие 1,8 млн человек. Из России — 25 тыс. Дневные температуры колебались от +46°C до +49°C.