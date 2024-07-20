Двое россиян находятся в тюрьмах в Саудовской Аравии за махинации с хаджем

С российским генконсульством связывалась дочь одной из паломниц, которая пять дней не могла выйти на связь с матерью. Хадж-миссия и саудовская сторона подключились к поискам и в результате обнаружили в одной из гостиниц нелегальные группы паломников из России — около 500−600 человек. Там же был найден организатор незаконного бизнеса, который «просто бросил больную женщину» на произвол судьбы.