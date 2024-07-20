В Приморье наказали родителей подростков, «ради забавы» воровавших фрукты

В Уссурийске трое местных школьников в возрасте 13 и 14 лет сняли на видео то, как они украли дыню с прилавка овощного павильона и разбили стеклянную бутылку с напитком в продуктовом магазине. После этого они распространяли видеозапись в социальных сетях. Личности подростков установлены. Полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.