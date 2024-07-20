В Приморье наказали родителей подростков, «ради забавы» воровавших фрукты

В Уссурийске трое местных школьников в возрасте 13 и 14 лет сняли на видео то, как они украли дыню с прилавка овощного павильона и разбили стеклянную бутылку с напитком в продуктовом магазине. После этого они распространяли видеозапись в социальных сетях. Личности подростков установлены. Полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В отделе полиции несовершеннолетние признались, что их противоправное поведение связано с выдуманной игрой, в которой они друг другу давали задания. Процесс они снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в социальные сети.
«В отношении родителей несовершеннолетних сотрудники по делам несовершеннолетним составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — отметили в краевом УМВД.
С подростками проведена профилактическая беседа. Ущерб, причиненный владельцам овощного павильона и продуктового магазина, возмещен в полном объеме.
Часть 1 ст. 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.