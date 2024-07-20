В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза

Ранее, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего по официальным данным на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.