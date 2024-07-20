Выехал без прав и погубил человека: в Магадане произошло смертельное ДТП

ГИБДД Магадана устанавливает причины смертельной аварии, произошедшей ночью на улице Пролетарской в областном центре. В результате столкновения двух транспортных средств погиб человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Магаданской области ночью 19 июля. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал молодой мужчина, который решил погонять по городу на иномарке без прав.
«Сотрудниками дорожно-патрульной службы установлено, что не имеющий права управления транспортными средствами 25-летний водитель автомобиля “Лексус” совершил столкновение с мотоциклом», — рассказали в ГИБДД Магадана.
Водитель мотоцикла погиб на месте. Полученные им во время аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подробности аварии и личность водителя устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.