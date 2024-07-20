Хранители: омичи-волонтеры восстанавливают исторический облик старинных зданий

Дом на Октябрьской, 104 1905 года постройки как раз из таких. Для знатоков он интересен необычной стилевой эклектикой: здесь и барокко, и модерн, и ар-нуво. К примеру, влияние модерна уже просматривается в нетипичных криволинейных навершиях, резном декоре наличников, в дизайне сохранившихся до наших дней межкомнатных дверей. Дом дышит историей, хранит память о первом владельце, обладавшем, судя по всему, тонким художественным вкусом. О нем, кстати, ничего не известно, кроме того, что это был человек среднего достатка. Даже старинных фотографий с изображением этого дома в архивах пока не найдено. Сейчас это обычная частная жилая постройка на двух собственников, с которыми волонтеры договорились о ремонте. В одной из половин никто не живет. Здесь у активистов расположился штаб.