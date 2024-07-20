Хранители: омичи-волонтеры восстанавливают исторический облик старинных зданий

Одноэтажный дом по улице Октябрьской, 104 — с облупившейся краской, местами утраченным резным декором, но еще хранящий следы былого величия. Единственное в местном околотке строение начала XX века, образец деревянного зодчества, затерявшийся в современных бетонных высотках. Совсем недавно он понемногу разрушался, стыдливо прячась от глаз прохожих в диких порослях. Но сейчас судьба его изменилась — старинной постройкой заинтересовались волонтеры движения «Том Сойер фест— Омск».
«В Омской области более 450 объектов культурного наследия, примерно половина из них — образцы деревянного зодчества, — рассказывает лидер омской ячейки, историк и реставратор-любитель Святослав Коновалов. — Заниматься реставрацией официально признанных памятников архитектуры мы не можем, на это нужна лицензия, проект должен пройти экспертизу. Все это очень недешево, поэтому на достойное содержание таких объектов у бюджета города зачастую не хватает средств. Но есть еще порядка 300−500 домов, которых нет в официальных списках памятников. Тем не менее, они представляют зачастую не меньшую культурную и историческую ценность. Отремонтировать их, восстановить нам по силам».
Дом на Октябрьской, 104 1905 года постройки как раз из таких. Для знатоков он интересен необычной стилевой эклектикой: здесь и барокко, и модерн, и ар-нуво. К примеру, влияние модерна уже просматривается в нетипичных криволинейных навершиях, резном декоре наличников, в дизайне сохранившихся до наших дней межкомнатных дверей. Дом дышит историей, хранит память о первом владельце, обладавшем, судя по всему, тонким художественным вкусом. О нем, кстати, ничего не известно, кроме того, что это был человек среднего достатка. Даже старинных фотографий с изображением этого дома в архивах пока не найдено. Сейчас это обычная частная жилая постройка на двух собственников, с которыми волонтеры договорились о ремонте. В одной из половин никто не живет. Здесь у активистов расположился штаб.
Ребята намерены вернуть этому необычному дому его былую красоту. Реконструировать ставни, восстановить местами утраченные кронштейны и точеные вазоны, избавиться от трещин, заново покрасить. Работа уже кипит. Каждый день вечером к дому съезжаются добровольцы. Люди самых разных возрастов и профессий — те, кто хочет сохранить уникальный облик нашего города.
«Мне это интересно как будущему дизайнеру, — говорит Руслан, студент Сибирского профессионального колледжа. — Мы уже очистили фасад от зарослей растительности, две недели занимались ставнями: снимали старую краску, шкурили, шлифовали. Сейчас очищаем старую краску с фасада, восстанавливаем структуру калевочных канавок. Когда-то мастера для красоты сделали их вручную рубанком».
Работа несложная: сначала разогреть поверхность стены строительным феном, чтобы старая краска лучше отходила, затем в ход пойдут стамески и наждачная бумага. Справляются даже девчонки-скауты и далекие от физического труда журналисты.
«Очень залипательное занятие, помогает голову разгрузить, — рассказывает наша коллега Елена. — Зачем мне это надо? Я люблю такие дома. Мне нравятся эти нормальные, не пластиковые окна, эти двери старинные. Эти дома так не похожи на наши бездушные современные каменные джунгли. Они живые, мне здесь безумно хорошо. И я хочу, чтобы вот такого живого и настоящего в нашем городе оставалось как можно больше!».
Дом по Октябрькой, 104 — уже шестая по счету старинная постройка, которую восстановят омские волонтеры. Всероссийское движение «Том Сойер фест» стартовало в нашем городе с 2018 года, за строительный сезон ребята ремонтируют минимум один дом. Их руками уже восстановлены дома в историческом центре Омска: на улицах Булатова, Герцена, Пушкина, Гусарова, 30 лет ВЛКСМ, и одна малая архитектурная форма — старинная арка.
Ремонтные работы ведутся на пожертвования, у движения есть группа «Вконтакте». Внести свою лепту в сохранение исторического облика Омска может каждый: и деньгами, и руками. Добровольцам здесь всегда рады, каких-либо особых навыков для работы не требуется. Как и что делать, вам покажут и расскажут. По будним дням ребята работают на Октябрьской, 104 с 18:00 до 21:00, по выходным — с 14:00 до 17:00.