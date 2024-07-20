Экипажи танков Т-80 уничтожили опорные пункты ВСУ на северском направлении

«Каждый день ездим, работаем. По 10 штук, когда по 15. РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы. — Ред.) стоят, с нами дронщики ездят. Когда они в стороне остаются, мы отъезжаем и работаем. Они нас там прикрывают плюс РЭБ у нас работает. Командир танка принимает корректировку и передает ее мне», — отметил наводчик оператор с позывным Дьяк.