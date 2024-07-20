Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ

«С боеприпасами все хорошо, дают достаточно много. Работаем. Дефицита не испытываем. Наша армия сейчас обладает достаточно хорошей экипировкой. На мне сейчас уставной комплект. … Защита обеспечивается максимальная. … Сейчас в связи с жаркой погодой командование выделяет дополнительно воду. Воды очень много. В воде и еде не нуждаемся, кормят хорошо», — сказал Добрый.