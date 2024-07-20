За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 82 миллиона рублей

Прокуратура Красноярского края опубликовала традиционную сводку по мобильному мошенничеству: и наглядно, и понятно. Так, с начала года жители региона перевели или передали аферистам и их пособникам 1 миллиард 774 миллиона рублей. Огромная сумма, не правда ли?