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За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 82 миллиона рублей

Красноярская прокуратура озвучила сводку мобильного мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Красноярского края опубликовала традиционную сводку по мобильному мошенничеству: и наглядно, и понятно. Так, с начала года жители региона перевели или передали аферистам и их пособникам 1 миллиард 774 миллиона рублей. Огромная сумма, не правда ли?

В том числе за минувшую неделю — 82 миллиона рублей.

Жертвами интернет-преступников с начала года стали 7450 жителей края. Из них за последнюю неделю — 239 потерпевших.

Призыв правоохранителей звучит как крик души: «Уважаемые граждане! Будьте бдительны. Уловки мошенников становятся все изощренней. Если вам пишут и звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками банков, сервисов, правоохранительных ведомств, госучреждений и просят перевести деньги на другие счета — кладите трубку. Это звонят мошенники!».