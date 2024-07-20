За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 82 миллиона рублей

Прокуратура Красноярского края опубликовала традиционную сводку по мобильному мошенничеству: и наглядно, и понятно. Так, с начала года жители региона перевели или передали аферистам и их пособникам 1 миллиард 774 миллиона рублей. Огромная сумма, не правда ли?
В том числе за минувшую неделю — 82 миллиона рублей.
Жертвами интернет-преступников с начала года стали 7450 жителей края. Из них за последнюю неделю — 239 потерпевших.
Призыв правоохранителей звучит как крик души: «Уважаемые граждане! Будьте бдительны. Уловки мошенников становятся все изощренней. Если вам пишут и звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками банков, сервисов, правоохранительных ведомств, госучреждений и просят перевести деньги на другие счета — кладите трубку. Это звонят мошенники!».