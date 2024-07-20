Военные группировки «Юг» уничтожили две американские гаубицы М777

Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили атаку подразделений 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Северска, Ильинки и Часова Яра.