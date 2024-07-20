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Военные группировки «Юг» уничтожили две американские гаубицы М777

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые использовали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: © РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119», — сказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили атаку подразделений 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Северска, Ильинки и Часова Яра.

«Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 550 военнослужащих», — уточнил Астафьев.

Он добавил, что ударами артиллерии и барражирующими боеприпасами были поражены боевая бронированная машина, пять автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».